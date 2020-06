Francia: strage di Nizza, procura antiterrorismo chiede rinvio a giudizio per 9 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura nazionale dell'antiterrorismo francese (Pnat) ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo l'attentato di Nizza avvenuto nel luglio del 2016. Per quattro di questi è prevista l'accusa di "associazione terroristica criminale". La Pnat ha anche richiesto il non luogo a procedere per tre indagati, finiti nell'inchiesta con l'accusa di "complicità in omicidio e complicità nel tentativo di omicidio in banda organizzata e in relazione a un'impresa terroristica". Nella strage di Nizza persero la vita 87 persone, incluso l'attentatore.(Frp)