© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piazza Città di Lombardia le principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, hanno organizzato il terzo presidio post emergenza Covid per chiedere alla Regione un nuovo patto sulla sanità per riavvicinare il servizio sanitario al bisogno di salute, con più sanità pubblica e più medicina di territorio, tutelando il lavoro nel sistema sanitario e sociosanitario. (Rem)