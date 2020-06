Spagna: calo dei pernottamenti in hotel del 99,2 per cento nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio in Spagna i pernottamenti in hotel (259 mila) hanno registrato un calo del 99,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (31,9 milioni) a seguito della sospensione delle attività dovute alla pandemia del coronavirus. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), che evidenziano, inoltre, come solamente l'8,5 per cento delle strutture ricettive esistenti non sia rimasto chiuso a partire dall'11 maggio, nonostante il governo avesse permesso le riaperture con alcune restrizioni.(Spm)