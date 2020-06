Sicurezza: Poggiali (Leonardo), digitalizzazione aziendale sarà mantenuta dopo l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione di molti comparti aziendali sarà mantenuta e probabilmente sviluppata ulteriormente dopo l’emergenza: continuare ad utilizzare lo strumento del lavoro agile avrà un impatto importante sulla sostenibilità. Lo ha dichiarato Barbara Poggiali, managing director della divisione Cyber Security di Leonardo, durante il workshop “L’evoluzione del cyber risk e gli impatti sulla vita delle aziende italiane e dei cittadini”, promosso dalla società in collaborazione con l’Associazione italiana professionisti della security aziendale (Aipsa). “Riteniamo sia fondamentale guardare alla cyber sicurezza come un fattore in grado di potenziare la resilienza dell’attività aziendale, e che serva un approccio culturale: pensare oggi in modo sistemico e strutturale alla sicurezza ci consentirà un domani di essere pronti ad affrontare le sfide dei nuovi scenari”, ha detto, sottolineando che proprio in questo periodo sono state sviluppate soluzioni per “rendere il lavoro da remoto sicuro e aiutare le imprese che stanno tornando alla normalità a garantire l’incolumità dei dipendenti”. La necessità di un grado appropriato di sicurezza cyber, ha aggiunto, è fondamentale: assistiamo a dinamiche in rapido sviluppo, con domini fisici e logici che si sovrappongono sempre di più. Nel suo intervento, Poggiali ha ribadito che “la sicurezza cyber è da considerare alla pari di quella fisica, dal momento che le aggressioni cyber possono creare danni concreti”. Proprio con questa consapevolezza, ha spiegato, è stata realizzata la divisione Cyber Security di Leonardo, che si propone di sostenere le forze dell’ordine, le infrastrutture critiche, l’amministrazione pubblica e le aziende con lo sviluppo di iniziative e proposte specifiche in materia di sicurezza cyber. (Ems)