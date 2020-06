Scuola: il 3 luglio potrebbe essere la data utile per le GaE. Cosa c’è da sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe essere il 3 luglio la data di scadenza per l’aggiornamento della banca dati e la restituzione delle graduatorie valide per l’anno 2020/21. Lo riferisce la rivista specializzata sull'istruzione "Orizzonte scuola", sul cui sito si legge che in quella data si potrà sciogliere la riserva da parte degli aspiranti già inseriti in GaE ma in attesa di conseguire l’abilitazione; presentare titoli per beneficiare della riserva di posti; presentare il titolo di sostegno per l’inserimento negli appositi elenchi. Il decreto relativo a queste tematiche, spiega la testata, potrebbe essere pubblicato nelle prossime ore con le istruzioni per l’aggiornamento tramite IstanzeOnline. Ma in caso di ritardi, la data del 3 luglio sarà spostata, il tempo per l’aggiornamento dovrebbe essere garantito in circa 10 giorni. (Rin)