Ungheria: Kovacs, poteri speciali durante epidemia basati su ampio mandato democratico

- La pandemia di coronavirus ha rappresentato uno stress test per governi, comunità locali ed economie in tutto il mondo. Lo ha detto il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, intervistato dalla "Bbc". La sanità ungherese ha superato tale test, ma sono emerse anche le sue debolezze, ha spiegato Kovacs. Tra di esse c'è in particolare una carenza di rifornimenti, analoga a quella di altri paesi europei, e l'esperienza dovrebbe tornare utile per il futuro. A proposito dei poteri speciali che il parlamento ha accordato al governo ungherese per affrontare l'epidemia, Kovacs precisa che essi si sono fondati su un ampio consenso democratico e una maggioranza dei due terzi in Assemblea nazionale. I poteri sono inoltre serviti a prendere decisioni tempestive ed energiche durante l'epidemia. I numeri hanno dimostrato l'efficacia di queste decisioni, ha detto il membro del governo. (Vap)