M5s: Casaleggio, sul capo politico decidano gli iscritti

- Davide Casaleggio, in una intervista a Fanpage, parla di Alessandro Di Battista, che la scorsa settimana ha chiesto un congresso. "Alessandro ha sempre dato tanto il Movimento 5 Stelle, vedrà in che modo vorrà dare supporto al Movimento 5 Stelle in futuro – afferma -. Non entro nel merito di singole candidatura o singole persone. Siano gli iscritti a scegliere qualunque cosa importante per il Movimento 5 Stelle, per la direzione del Movimento 5 Stelle".(Rin)