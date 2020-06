Corruzione: tangenti su appalti per lavori della metropolitana a Milano, 13 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Per pilotare le gare indette da Atm - secondo quanto ricostruito dalle indagini - il responsabile dell'Unità Amministrativa Tecnica Complessa sugli impianti di Segnalamento e Automazione delle linee 1, 2, 3 e 5 della metropolitana, destinatario della misura cautelare in carcere, offriva alle società interessate a partecipare agli appalti una consulenza, "sotto forma di fornitura di materiale ed informazioni privilegiate, trafugate dalla stazione appaltante" che in concreto garantivano "la possibilità di sopralluoghi riservati e perfino la supervisione e correzione delle bozze di offerta, sino all'indicazione precisa delle percentuali di ribasso da offrire ad Atm al fine di prevalere sulle imprese concorrenti". In cambio di questa "consulenza" il funzionario di Atm riceveva in cambio "versamenti in denaro, proporzionali al valore dell'appalto e cadenzati mensilmente e anche l'impegno da parte dell'impresa aggiudicataria di coinvolgere nell'esecuzione delle opere, in qualità di subappaltatori, le società di Ivm e Mad System", a lui riconducibili. Nell'arco temporale coperto dalle indagini i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf hanno registrato promesse e dazioni di denaro per oltre 125 mila euro, oltre a prestazioni di servizi e benefit vari. (Rem)