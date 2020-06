Malawi: oggi ripetizione elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Malawi la ripetizione del voto per le elezioni presidenziali, dopo l'annullamento per frodi ed irregolarità dell'esito dello scrutinio svolto lo scorso anno. Inizialmente programmato per il 2 luglio, il voto è stato anticipato su decisione della Commissione elettorale (Mec). A febbraio scorso la Corte costituzionale aveva annullato la vittoria del presidente Peter Mutharika, denunciando le irregolarità "diffuse, sistematiche e gravi" registrate in occasione dello scrutinio. Allo scrutinio del 21 maggio 2019 il leader dell'opposizione del Malawi, Lazarus Chakwera, era arrivato secondo e il vicepresidente Saulos Chilima terzo: i due si sono uniti in tandem per il nuovo voto. Chakwera guida ora una coalizione di nove partiti dell'opposizione, fra i quali il Movimento unito per la trasformazione (Utm) di Chilima. (segue) (Res)