Malawi: oggi ripetizione elezioni presidenziali (2)

- In questo contesto, l'Unione europea ha invitato tutte le parti politiche in Malawi a creare le condizioni per elezioni “credibili, inclusive, trasparenti e pacifiche” e ad “astenersi da qualsiasi atto di violenza” in vista della ripetizione del voto per le elezioni presidenziali, in programma domani, 23 giugno. “Il Malawi ha una storia di promozione e consolidamento della democrazia inclusiva, anche di pieno rispetto dei mandati costituzionali delle istituzioni nazionali. L'Unione europea si unisce all'Unione africana invitando la Commissione elettorale del Malawi, tutti i partiti politici, i candidati e i loro sostenitori a creare le condizioni per un'elezione credibile, inclusiva, trasparente e pacifica e ad astenersi da qualsiasi atto di violenza. L'Unione europea lavorerà con tutti gli attori del Malawi e con i suoi partner, in particolare le Nazioni Unite e l'Unione africana, per accompagnare questo processo democratico”, si legge nella dichiarazione. (Res)