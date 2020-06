Pomezia: comune, in arrivo fondi ministeriali per interventi nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pomezia ha partecipato con successo a diversi bandi, ottenendo importanti contributi ministeriali per la realizzazione di interventi negli istituti scolastici del territorio. "Per l'esecuzione di attività di messa in sicurezza - si legge in una nota - e adeguamento alla vigente normativa sismica: 60mila euro, su un totale di oltre 80mila, per la scuola primaria di via Cincinnato; 58mila euro, su un totale di oltre 73mila, per la scuola primaria di via Torralba. Per interventi di adeguamento alla normativa antincendio: 70mila euro, su un totale di 100mila, per scuola primaria San Giovanni Bosco; 70mila euro, su un totale di 100mila, per la scuola secondaria di primo grado Marone". "Abbiamo partecipato con successo – ha spiegato l'assessore Federica Castagnacci – a diversi bandi ministeriali e regionali che ci hanno consentito di avviare importanti interventi di miglioramento degli edifici scolastici, come ad esempio i lavori di adeguamento antincendio della scuola dell'infanzia comunale Sant'Andrea Uberto. Sono in corso gli affidamenti a ditte specializzate per ulteriori indagini e verifiche di solai e controsoffitti alle scuole secondarie di primo grado Marone ed Enea e alle scuole primarie Orazio di via Ardeatina e il plesso Don Milani". (segue) (Com)