Pomezia: comune, in arrivo fondi ministeriali per interventi nelle scuole (2)

- Vogliamo assicurare una maggiore sicurezza ai nostri cittadini più piccoli, alle loro famiglie e a chi lavora nel campo nella formazione, ha evidenziato l'Assessore Miriam Delvecchio, "Pochi giorni fa abbiamo effettuato l'accreditamento ai sistemi informativi del Miur, per poter partecipare all'avviso pubblico di prossima emanazione per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici, degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da Covid-19". "Stiamo proseguendo nella riqualificazione del patrimonio scolastico di competenza comunale – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà –. Gli ultimi bandi vinti testimoniano l'importante lavoro di progettazione che stiamo portando avanti, sia sotto l'aspetto della qualità, che sotto l'aspetto della quantità. Questo permette all'Ente di svolgere i lavori necessari di riqualificazione, pesando in minima parte sul bilancio comunale". (Com)