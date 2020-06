Hong Kong: coronavirus, uomo di 72 anni è la sesta vittima in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 72 anni è deceduto oggi a Hong Kong a causa della Covid-19, portando così a sei il bilancio delle vittime da coronavirus in città. Lo riferisce la stampa locale. L'ospedale Prince of Wales ha riferito oggi che il paziente era risultato positivo al virus il 4 giugno sebbene non avesse avuto sintomi. Inizialmente era stabile, ma le sue condizioni sono peggiorate in seguito ed è stato trasferito all'unità di terapia intensiva il 10 giugno. L'uomo è deceduto alle 2.19 di questa mattina.(Cip)