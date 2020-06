Fase 3: Fornaro (Leu), no taglio Iva indiscriminato, serve altro per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un taglio indiscriminato di uno o due punti Iva aggraverebbe la situazione dei conti pubblici con effetti minimi sui consumi. C'è bisogno di ben altro per sostenere la ripresa e rendere l'Italia un paese più giusto, equo e ambientalmente sostenibile. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Il Presidente Conte diffidi da chi gli propone le scorciatoie del taglio delle tasse e della ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro: sono una trappola di un neoliberismo vecchio stile largamente fallimentare. Il Governo, invece, tenga la barra dritta sull'innovazione, sugli investimenti per la riconversione ecologica e la tutela dell'assetto idrogeologico, su misure per ridurre le diseguaglianze e maggiori risorse alla scuola e alla sanità", aggiunge.(Rin)