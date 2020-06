Serbia-Kosovo: Lavrov, forzare la "normalizzazione" è controproducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare scadenze artificiali per arrivare alla "normalizzazione definitiva" della questione del Kosovo è controproducente per la Serbia. Lo ha dichiarato ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Riteniamo che sarebbe controproducente forzare la cosiddetta 'normalizzazione definitiva', per adattarla a termini artificiali", ha dichiarato il capo della diplomazia russa in conferenza stampa. Il ministro russo ha osservato che Mosca accetterebbe qualsiasi versione di un accordo sul Kosovo gradita a Belgrado, a patto che non rimangano sulla carta anche i patti precedenti. (Seb)