Migranti: Libia, ministero Interno Gna discute i meccanismi di cooperazione tra le sue agenzie

- La sala di sicurezza congiunta per combattere la migrazione illegale del ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha affrontato ieri in una riunione a Tripoli l’argomento dei "meccanismi di cooperazione tra agenzie interessate alla lotta contro la migrazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di istituire una sala di sicurezza e avviare le procedure di attuazione". Secondo l'Ufficio Informazioni del ministero dell'Interno libico, l'incontro si è concluso con "la formazione di un mini comitato per istituire un meccanismo di coordinamento e cooperazione per unificare gli sforzi e definire i requisiti necessari per il lavoro della sala di sicurezza, in modo da avviare procedure per il lavoro congiunto". (Lit)