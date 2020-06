Roma: operazione Game over, sequestrati definitivamente beni per 22 milioni a clan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il boss Mario Iovine, detto “Rififì”, aveva progressivamente esteso le sue attività illecite nel settore delle slot machine dalla Campania al Lazio, coinvolgendo Sergio e Sandro Guarnera, già addentrati nel settore. Dopo l’arresto di Iovine nel dicembre 2006, i fratelli Guarnera avevano promosso e organizzato un autonomo gruppo criminale, creato a perfetta imitazione della consorteria casertana e ricalcante le stesse logiche delittuose, con l'amico e socio in affari Franco Crispoldi e con Arben Zogu, avvalendosi di un braccio armato e violento composto dai cosiddetti pugilatori. Il già evidente profilo di pericolosità sociale dei protagonisti delle vicende era aggravato dagli elementi acquisiti nell’ambito dell’operazione “Vento dell'Est”, conclusa nel luglio 2015 con 9 arresti nei confronti, tra gli altri, dei fratelli Guarnera e di Arben Zogu per estorsione, illecita concorrenza con minaccia e violenza e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)