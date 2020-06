Roma: operazione Game over, sequestrati definitivamente beni per 22 milioni a clan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successivi approfondimenti economico-patrimoniali, per ricostruire i beni direttamente o indirettamente riconducibili ai soggetti monitorati, hanno permesso di confermare come tutti avessero accumulato un patrimonio di ingente valore, in misura sproporzionata rispetto ai redditi leciti percepiti, oltre a condurre un tenore di vita assolutamente incoerente rispetto alle possibilità economiche dichiarate. Il decreto eseguito oggi, che determina la definitiva acquisizione dei beni da parte dello Stato, conferma la quasi totalità di quanto sequestrato e confiscato in primo grado, rispettivamente, nel 2016 e nel 2018 a seguito di provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata misure di prevenzione, su richiesta della locale Dda, vale a dire: capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale di 7 imprese; 9 unità immobiliari e 1 terreno siti a Roma e in provincia di L’Aquila; 2 autovetture e 2 motocicli; rapporti finanziari per un valore superiore ai 22 milioni di euro. (Rer)