- Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie ha annunciato la registrazione di 24 nuovi casi di coronavirus in Libia, dopo aver esaminato 1.055 campioni. Il centro ha dichiarato in una nota che i campioni esaminati e infetti sono distribuiti tra diverse città: Tripoli, Ben Jawad, Brega e Misurata. Il Centro ha aggiunto che i risultati hanno mostrato 1031 campioni negativi. (Lit)