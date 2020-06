Roma: furti in appartamento e tentato omicidio carabiniere, arrestate 4 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rubavano negli appartamenti di Roma Nord e, in un caso, per fuggire dai carabinieri, ne hanno investito uno. La banda composta da 4 persone è stata sgominata questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno eseguito una ordinanza di arresto emessa dal Gip del tribunale Capitolino. Il gruppo era specializzato in furti in appartamento ed operava prevalentemente nella zona a nord di Roma. A loro è stato contestato anche il tentato omicidio del carabiniere che investirono a febbraio 2019 nel tentativo di fuga poi riuscito. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare una precisa suddivisione dei ruoli e compiti tra i componenti del sodalizio quali sentinella, autista ed apriporta. (Rer)