Armenia: parlamento approva emendamenti sulla composizione della Corte costituzionale

- Il parlamento dell'Armenia ha approvato gli emendamenti legislativi che consentono la sospensione di tre giudici alla Corte costituzionale e l'elezione di un nuovo presidente. Le modifiche elettorali avrebbero dovuto essere approvate tramite un referendum il 5 aprile, ma il voto è stato annullato a causa dell’epidemia a livello nazionale di coronavirus. I tre giudici sospesi dall’incarico erano stati nominati due anni prima dell’arrivo al governo di Nikol Pashinyan, attuale premier armeno, dal Partito repubblicano, la forza politica che per circa un ventennio ha mantenuto il potere nel paese caucasico. In precedenza proprio Pashinyan ha definito alcune delle decisioni della Corte costituzionale una "minaccia alla democrazia”, un chiaro riferimento alla sentenza dello scorso settembre che ha definito parzialmente incostituzionale il procedimento penale contro l'ex presidente dell'Armenia, Robert Kocharyan. L’ex capo dello Stato è stato accusato di aver agito illegalmente nel marzo 2008 introducendo uno stato di emergenza a seguito di una contestata tornata elettorale. Hrayr Tovmasyan, presidente della Corte costituzionale, è stato accusato lo scorso dicembre di abuso di potere mentre, fra il 2010 e il 2014, prestava servizio come ministro della Giustizia dell'Armenia. L'opposizione ha aspramente criticato gli emendamenti. (Rum)