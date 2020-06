Yemen: accordo tra governo e Consiglio di transizione del sud su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione militare a guida saudita in Yemen ha annunciato che il governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, riconosciuto dalla Comunità internazionale, e i secessionisti del Consiglio di transizione del sud (Cts) hanno risposto positivamente all’appello per un cessate il fuoco ad Abyen, nel sud del paese. Il portavoce della Coalizione, Turki al Maliki, ha spiegato che le due parti hanno concordato di tenere una riunione in Arabia Saudita per discutere dell'esecuzione di questa tregua. Nel corso di una conferenza stampa a Riad, il portavoce ha aggiunto: "Alla luce degli ultimi avvenimenti sull'isola di Socotra e ad Abyen abbiamo accolto con favore le risposte del governo e del Consiglio di transizione per un cessate il fuoco globale e per la fine dell'escalation di violenze. Ci sarà una riunione in Arabia Saudita per discutere di come eseguire gli accordi di Riad". (Res)