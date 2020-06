Germania: superamento crisi e avvio ripresa obiettivi della presidenza del Consiglo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento “in maniera permanente” della crisi del coronavirus e la ripresa dell'economia europea sono “un compito centrale” della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, che la Germania assumerà il primo luglio prossimo per esercitarla nei sei mesi successivi. È quanto concordato nella notte dal cancelliere Angela Merkel con i vertici della Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Si tratta dei presidenti di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), rispettivamente Annegret Kramp-Karrenbauer e Markus Soeder, e dei cospresidenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nella giornata di domani 24 giugno, il governo federale approverà il programma per la presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. In un breve documento che sintetizza i contenuti dell'incontro avvenuto ieri a Berlino tra Merkel e i vertici della Grande coalizione si legge che, con la pandemia di Covid-19, l'Unione europea si trova ad affrontare “una fatidica sfida”. Come presidente del Consiglio dell'Ue, la Germania farà “si impegnerà col massimo della forza possibile per padroneggiare questo compito insieme agli altri Stati membri, con lo sguardo rivolto al futuro, e rendere di nuovo forte l'Europa”. L'obiettivo del governo tedesco è un'Ue “più forte, più innovativa, giusta e sostenibile”. Ulteriori “principi guida” sono quindi “un'Europa di sicurezza e valori comuni, nonché un'Europa forte nel mondo”. Tra gli obiettivi principali vi è il raggiungimento di un rapido accordo tra gli Stati membri sul fondo europeo per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi del coronavirus. A tal fine, la Germania intende agire da “mediatore rispettoso”. (Geb)