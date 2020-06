Francia: governo prevede alleggerimento protocollo sanitario per le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accelerare il ritorno al lavoro il governo francese prevede un alleggerimento del protocollo sanitario imposto nelle aziende nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", che si è procurato il testo con le nuove disposizioni. Il lavoro a distanza non dovrà essere più il metodo privilegiato per proseguire le attività e i quattro metri quadrati necessari attorno a ogni lavoratore vengono ridotti a un metro di distanza. Il nuovo protocollo, come il precedente, pone l'accento sull'importanza del dialogo all'interno dell'azienda tra datori di lavoro e dipendenti. Negli spazi è inoltre raccomandato una continua areazione e pulizia delle superfici.(Frp)