Migranti: Ue, Spagna chiede ridistribuzione obbligatoria e rapido controllo domande asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi della Commissione per il Patto per la migrazione che vorrebbe rafforzare il controllo delle frontiere per limitare i flussi di immigrazione irregolare senza, tuttavia, prevedere una distribuzione obbligatoria delle quote dei migranti salvati in mare tra i diversi paesi è fonte di timori in Spagna. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", riportando fonti del governo di Madrid che hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che il sistema ideato dalla Commissione rischi di appesantire ulteriormente i paesi che hanno delle frontiere esterne. In un documento presentato congiuntamente a Italia, Francia e Germania si è evidenziata la necessità di un sistema rapido di controllo delle domande d'asilo alle stesse frontiere e di misure per prevenire i movimenti secondari, cioè il passaggio di irregolari dal paese di approdo ad altri Stati terzi dell'Ue. I paesi mediterranei più colpiti – Spagna, Italia, Grecia e Malta – stanno facendo pressione affinché i migranti che entrano nel territorio europeo siano distribuiti mediante un meccanismo di condivisione obbligatoria che includa le operazioni di ricerca e salvataggio. Le fonti governative spagnole hanno sottolineato le "difficoltà" di questo negoziato ricordando che le prime proposte in tal senso risalgono al 2016 ma da allora non è stato possibile raggiungere un accordo, per il rifiuto categorico, in particolare di Polonia e Ungheria. L’intesa, inoltre, è stata ulteriormente rinviata a causa della pandemia di coronavirus.(Spm)