Regno Unito: atteso oggi l'annuncio di Johnson sull'allentamento delle restrizioni anti-Covid

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, dovrebbe annunciare oggi che musei, gallerie d'arte, cinema, pub, ristoranti e parrucchieri potranno riaprire in Inghilterra dal 4 luglio. In aggiunta, secondo quanto riferiscono i media britannici, dal 6 luglio tutte le persone ritenute più vulnerabili al contagio da coronavirus che hanno dovuto restare isolate più a lungo del resto della popolazione potranno uscire di casa per incontrarsi con amici e familiari per la prima volta dopo tre mesi. Mentre il governo si prepara per gli ultimi passaggi della riapertura del paese, alcuni medici, sindacati e organizzazioni di beneficenza hanno espresso i loro timori rispetto alla riapertura dell'economia e all'allentamento del distanziamento sociale di due metri che verrà effettuato a breve. (Res)