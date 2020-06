Trasporto aereo: Lufthansa torna a offrire voli per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, torna a offrire voli da e per la Cina, già sospesi a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus nel paese. Come reso noto dalla stessa Lufthansa, da domani 24 giugno sarà operativo un volo a settimana sulla rotta Francoforte sul Meno-Shanghai. Un secondo collegamento, da Shanghai a Francoforte, è in programma ogni venerdì dal 26 giugno. “Speriamo che i voli tra Shanghai e Francoforte siano solo il primo degli altri collegamenti del Gruppo Lufthansa nelle prossime settimane e mesi tra la Cina continentale e i nostri mercati nazionali di Germania, Austria e Svizzera", ha dichiarato Veli Polat, direttore delle vendite di Lufthansa per la Cina. Come reso noto dall'azienda, i clienti devono prendere in considerazione le norme di entrata e quarantena in vigore in Cina per contenere la diffusione del Covid-19. Durante l'intero viaggio, potrebbero esserci delle restrizioni a causa della disciplina in materia di igiene e sicurezza, ad esempio tempi di attesa più lunghi ai controlli in aeroporto. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dall'8 giugno scorso, tutti i passeggeri di Lufthansa sono stati obbligati a indossare a bordo degli aerei maschere di protezione per l'intera durata del viaggio. (Geb)