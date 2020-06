Bielorussia: Lukashenko, imputati caso Belgazprombank contrabbandavano soldi e opere d’arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone coinvolte nel caso sulle presunte attività fraudolente di Belgazprombank hanno contrabbandato soldi e opere d’arte dalla Bielorussia. Lo ha dichiarato il presidente, Aleksandr Lukashenko, commentando le indagini in corso su Viktor Babariko, considerato il suo principale avversario alle prossime elezioni fissate il 9 agosto. Le persone coinvolte nel caso "hanno iniziato a portare via denaro e quadri. Quando è stata ispezionata la banca sono stati trovati non solo denaro, ma anche Usb, dischi rigidi e molte informazioni", ha dichiarato Lukashenko durante un incontro con i cittadini della città di Brest. Nel quadro delle indagini sono stati sequestrati circa 150 dipinti per un valore di 20 milioni di dollari. Lo scorso 11 giugno, sono state condotte delle ispezioni in Belgazprombank, banca guidata proprio da Babariko. Nel corso delle indagini sono stati arrestati 15 alti dirigenti dell’istituto di credito e sequestrati oltre 4 milioni di dollari e titoli per un valore superiore a 500 mila dollari.(Rum)