Ambiente: Regno Unito, cittadini pronti a cambiare abitudini per taglio emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto di Climate Assembly Uk, i cittadini del Regno Unito sarebbero pronti a mantenere molti dei cambiamenti nello stile di vita introdotti con la quarantena per il coronavirus per rispondere all'emergenza climatica. Il rapporto dimostra che il governo godrebbe di un elevato supporto da parte del pubblico per una ripresa economica sostenibile dalla crisi di coronavirus. Alcune delle modifiche nelle abitudini più apprezzate, secondo il rapporto, sono lavorare da casa e spostarsi usando mezzi di trasporto sostenibili. Climate Assembly Uk è un gruppo di 108 cittadini scelti per essere rappresentanti della popolazione totale per quanto riguarda processi informativi riguardanti il cambiamento climatico. Quasi otto su dieci degli intervistati hanno dichiarato che le misure prese dal governo per avviare una ripresa economica dal coronavirus dovrebbero anche giocare un ruolo nel raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni. Una proporzione ancora maggiore degli intervistati – il 93 per cento – ritiene che quando le misure restrittive verranno allentate il governo ed i datori di lavoro dovrebbero incoraggiare cambiamenti nello stile di vita che contribuiscano alla riduzione delle emissioni. L'opinione dei membri di Climate Assembly Uk non ha un valore legale, ma è significativa perché il gruppo è l'unico nel paese ad essere rappresentativo dell'intera popolazione e a conoscere dettagliatamente le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni. (Rel)