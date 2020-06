Marocco: riprogrammazione delle fatture di luce e acqua per il periodo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia, delle miniere e dell'ambiente del Marocco, Aziz Rabbah, ha sottolineato, ieri a Rabat, che il pagamento delle bollette durante la quarantena a livello dell'Ufficio nazionale per l'energia elettrica e l'acqua potabile (Onee) verrà riprogrammato. Rispondendo a una domanda nella Camera dei rappresentanti relativa al piano del ministero per contrastare le ripercussioni della pandemia del nuovo coronavirus, alla luce della progressiva riapertura, il ministro ha indicato che verranno riprogrammati circa 11 milioni di fatture e strutture pagamento, impedendo all’Onee di tgliare l'elettricità a chi non fosse riuscito a pagare le fatture in quel periodo. (Mar)