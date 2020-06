Corea del Sud: coronavirus, 16 marinai positivi a bordo di una nave da carico russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio giornaliero dei contagi da coronavirus in Corea del Sud è tornato ad aumentare oggi, 23 giugno, per effetto di un picco di casi “importati”: lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani, che hanno aggiornato il bilancio complessivo dei contagi dall’inizio della crisi a 12.484. Ben 16 soggetti positivi sono stati isolati a bordo di una nave da carico russa all’ancora a Busan da venerdì, 19 giugno. La nave conta in tutto 21 membri dell’equipaggio: il capitano, un cittadino russo che presentava febbre e altri sintomi ascrivibili alla Covid-19, è tornato in Russia, dove gli è stata diagnosticata l’infezione virale nella mattinata di ieri, 22 giugno. Le autorità sudcoreane hanno posto in isolamento circa 160 lavoratori portuali entrati in contatto con l’equipaggio della nave. (Git)