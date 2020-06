Tunisia: dossier sociali sono al centro di un incontro tra governo e sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri sera una sessione di lavoro tra una delegazione del sindacato tunisino Ugtt e una delegazione governativa rappresentata da Mohamed Abbou, ministro di Stato presso il primo ministro incaricato di cariche pubbliche, governance e anticorruzione. I negoziati si sono incentrati sulle dinamiche occupazionali e del lavoro. Le parti sono convenute di dover sistemare le posizioni di coloro che lavorano presso i centri per l'impiego. È stato inoltre concordato di tenere una riunione successiva il 30 giugno. Unità dell'esercito sono state dispiegate nella città meridionale tunisina di Tataouine per garantire la sicurezza delle istituzioni pubbliche dopo che scontri violenti si stanno verificano da domenica 21 giugno tra manifestanti e forze dell'ordine. Gli scontri a Tataouine sono esplosi dopo che le forze di polizia sono intervenute per smantellare un accampamento costruito da giovani locali e noto con il nome di El Kamour. A seguito dell'incidente, otto agenti di polizia sono rimasti feriti. A maggio, diverse centinaia di giovani hanno organizzato una serie di proteste nel centro di Tataouine, nel sud del paese, per rivendicare lo sviluppo della regione, nonostante il coprifuoco per contenere la pandemia di coronavirus. Il portavoce della protesta chiamata El Kamour e organizzatore delle manifestazioni, Tarek Hadad, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che i giovani manifestanti chiedono il loro diritto al lavoro e la piena applicazione dell'accordo di El Kamour, trovato tra i manifestanti e il governo nel giugno 2017, e il diritto dei cittadini della regione alla fornitura continua di acqua potabile che ha recentemente assistito ad interruzioni. (Tut)