Mauritania: lanciata campagna per la ricerca di casi di Covid-19 all'interno del paese

- Il ministro della Salute della Mauritania, Nadhirou Ould Hamed, è partito dalla città di Nema per un “tour” che attraverserà il paese a caccia di casi di coronavirus. Squadre mediche mobili dovranno monitorare la situazione delle persone per indirizzarle ai servizi che devono prendersi cura di loro. In una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa mauritana “Ami”, il ministro della Sanità ha dichiarato che le autorità amministrative locali avevano preparato con cura il programma e messo in atto tutte le disposizioni in grado di garantire l'avvio di questo programma in tempo record. (Res)