Roma: furti in appartamento e tentato omicidio carabiniere, arrestate 4 persone (3)

- Per entrare forzavano le finestre o le porte. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare una precisa suddivisione dei ruoli e compiti tra i componenti del sodalizio, in particolare si può distinguere tra: sentinella, autista ed apriporta. Agli arrestati sono stati inoltre contestati i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, dopo aver commesso un furto in abitazione, hanno investito un carabiniere nel corso di un controllo. In particolare, nel mese di febbraio 2019, i militari del Nucleo operativo dei carabinieri di Roma Trionfale, sicuri che si fosse concretizzato un furto in abitazione in zona Roma Nord, hanno proceduto ad effettuare un controllo su strada nei confronti della vettura in uso ai 4 arrestati di oggi. Gli stessi, proprio al fine di sottrarsi al controllo, hanno investito ad elevata velocità, un sottufficiale dei carabinieri il quale ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni. (Rer)