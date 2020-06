Mauritania: completato rimpatrio mauritani bloccati in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Mauritania a Rabat ha annunciato la fine dell'operazione di rimpatrio per i mauritani che erano bloccati in Marocco dall'inizio della pandemia per la chiusura dei confini tra i due paesi. L'ultimo contingente di mille mauritani rimasti bloccati in Marocco è arrivato lunedì via terra. Le autorità mauritane hanno avviato un'operazione il 5 giugno per rimpatriare i cittadini bloccati all'estero attraverso eccezionali voli commerciali e via terra dal Senegal e dal Marocco. (Res)