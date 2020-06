Algeria: scoperti campi estivi per reclutare giovani e inviarli in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio giudiziario della Corte penale di Algeri aprirà un dossier in cui sono coinvolte 19 persone, tra cui un imam emigrato di una moschea in Messico. L'imputato è accusato di aver viaggiato in un paese straniero allo scopo di commettere, pianificare, preparare, partecipare o addestrare persone a commettere atti terroristici. Il dossier si basa sui piani scoperti grazie alla corrispondenza tra gli accusati, la maggior parte dei quali presenti in paesi europei tra cui Germania e Francia, e i paesi dell'America Latina. Il loro obiettivo, spiega il quotidiano "Echorouk", è quello di diffondere idee estremiste islamiche usando moschee e incontri giovanili nei campi estivi. La squadra antiterroristica di Algeri ha avviato le prime indagini dopo la scoperta del coordinamento tra gli imputati in vari paesi del mondo attraverso piattaforme social elettroniche per il reclutamento di giovani da inviare in Siria. (Ala)