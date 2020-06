Usa: leader Black Lives Matter sollecita ad abbattere le statue di Gesù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statua presso l’American Museum of Natural History era bersaglio di polemiche da anni, da parte di una frangia del discorso pubblico Usa secondo cui il monumento raffigurava l’espansione coloniale e la discriminazione razziale. La statua raffigura Roosevelt a cavallo, affiancato sui due lati da un afroamericano e un nativo americano a piedi. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, tra le figure politiche che hanno appoggiato più convintamente le proteste anche violente delle scorse settimane, ha dichiarato che “ l’American Museum of Natural History ha chiesto di rimuovere la statua di Theodore Roosevelt perché raffigura esplicitamente le popolazioni nere e indigene in una situazione di subalternità e inferiorità razziale”. La città di New York, ha aggiunto il sindaco, “sostiene la richiesta del museo. E’ la decisione giusta, e il momento giusto per rimuovere questa statua problematica”. (Nys)