Usa: Washington, polizia impedisce abbattimento statua dell’ex presidente Jackson

- La Polizia è intervenuta a a Washington la scorsa notte per evitare l’abbattimento di una statua dedicata all’ex presidente Usa Andrew Jackson. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che decine di monumenti dedicati a personalità confederate, ma anche a statisti e padri fondatori statunitensi, sono oggetto da settimane di vandalizzazione e distruzione nell’ambito delle proteste innescate dalla morte dell’afroamericano George Floyd. La statua di Jackson presa di mira dai manifestanti sorge in un parco pubblico di fronte alla Casa Bianca: la Polizia è intervenuta con la forza, ricorrendo a sfollagente e spray urticanti, per disperdere i manifestanti che stavano già per abbattere il monumento, tirandolo con delle corde. Il sito è lo stesso che all’inizio di questo mese è stato teatro dei violenti scontri tra manifestanti anti-governativi e forze dell’ordine, e non lontano dalla contestatissima foto del presidente Donald Trump di fronte alla Chiesa di San Giovanni, data alle fiamme dai manifestanti nel pieno delle proteste. (Nys)