Cambogia: settore tessile chiede tagli salari per sopravvivere a ricadute coronavirus

- L’Associazione della manifattura tessile della Cambogia (Gmac) ha sollecitato il governo a sospendere il salario minimo di cui godono i lavoratori di quel settore nel paese, per far fronte alla “disperata” situazione causata dalla pandemia di coronavirus. Il settore tessile e del calzaturificio è uno tra i pilastri dell’economia cambogiana: genera esportazioni per 10 miliardi di dollari annui e dà lavoro a circa 800mila persone. Il crollo della domanda globale causato dalla pandemia ha però gettato l’industria in una gravissima crisi, e ad oggi già 250 stabilimenti del paese, che danno lavoro a 130mila persone, hanno sospeso le operazioni. La Gmac ha messo in guardia che nuovi licenziamenti sono in arrivo, ed ha fatto appello a sospendere il salario minimo di 190 dollari mensili per consentire di preservare l’occupazione e quanti più stabilimenti possibili durante la fase più acuta della crisi. (segue) (Fim)