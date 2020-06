Cambogia: settore tessile chiede tagli salari per sopravvivere a ricadute coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’associazione, Ken Loo, ha sottolineato l’assenza di ordini da parte degli acquirenti stranieri, e chiesto “flessibilità” per evitare chiusure. “Dal momento che i salari costituiscono quasi il 70 per cento dei costi locali (…) dobbiamo davvero sederci a un tavolo e pensare a come divenire più competitivi in tempi rapidi”, ha dichiarato Loo al quotidiano “Nikkei”. “Non sappiamo dire quando ci sarà una ripresa della domanda, ma quando ciò accadrà i nuovi ordini saranno limitati, e andranno certamente ai paesi più competitivi sul fronte dei prezzi”. Dal 2013 ad oggi il salario minimo per i dipendenti del settore tessile cambogiano è aumentato del 137 per cento. (Fim)