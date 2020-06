Corea del Sud: transfughi nordcoreani ignorano governo, inviano a Nord altri volantini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di transfughi nordcoreani della Corea del Sud ha ignorato le indicazioni del governo sudcoreano, tese a evitare una ulteriore escalation delle tensioni tra le due Coree, ed hanno rivendicato l’invio in territorio nordcoreano di altri volantini contro il regime di Pyongyang. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui gli attivisti hanno agito col favore della notte da Paju, una cittadina sudcoreana lungo il confine militarizzato tra le due Coree. Uno dei palloni aerostatici utilizzati per inviare i manifesti di propaganda anti-Pyongyang in territorio nordcoreano è stato recuperato dalla Polizia sudcoreana nella provincia di Gangwon. “Abbiamo inviato volantini anti-Corea del Nord tra le 23 e mezzanotte di lunedì da Paju”, ha annunciato Park Sang-hak, leader di “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk), la stessa organizzazione che con l’invio di volantini anti-Pyongyang all’inizio di questo mese ha innescato una gravissima crisi diplomatica tra le due Coree. Secondo Park, sei membri dell’organizzazione hanno inviato verso il Nord circa mezzo milione di volantini, utilizzano 20 grandi palloni ad elio. Assieme ai volantini, l’organizzazione ha inviato 200 bugiardini che illustrano il successo economico della Corea del Sud, 2mila dollari in banconote da un dollaro, e un migliaio di schede SD contenente materiale di propaganda anti-Pyongyang. (segue) (Git)