Corea del Sud: transfughi nordcoreani ignorano governo, inviano a Nord altri volantini (2)

- La Corea del Nord ha completato l’installazione di almeno 20 megafoni per la trasmissione di propaganda radiofonica lungo il confine militarizzato tra le due Coree. Lo riferisce la stampa sudcoreana, ricordando che almeno una decina di megafoni erano stati rimossi a seguito degli accordi distensivi sottoscritti dai due paesi nel 2018. Militari nordcoreani hanno reinstallato i megafoni a partire da domenica, 21 giugno, e potrebbero installarne altri nel prossimo futuro: in passato, nei periodi di maggiore tensione tra le due Coree, Pyongyang è giunta ad operare sino a 40 megafoni lungo il confine tra i due paesi. A breve il Nord potrebbe riprendere le trasmissioni di propaganda, forse in contemporanea con l’invio di milioni di volantini in territorio nordcoreano, come anticipato dalla stampa ufficiale nei giorni scorsi. (segue) (Git)