Corea del Sud: transfughi nordcoreani ignorano governo, inviano a Nord altri volantini (3)

- La Corea del Nord è pronta a inviare circa 12 milioni di volantini propagandistici verso la Corea del Sud tramite palloni aerostatici, in risposta all’iniziativa analoga di un gruppo di attivisti democratici sudcoreani che all’inizio di questo mese ha fatto precipitare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Lo hanno annunciato i media di Stato nordcoreani ieri, 22 giugno. Secondo i media, “l’ora della punizione ritorsiva” si sta avvicinando, e l’iniziativa ha già ottenuto il via libera della Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano. “Le istituzioni e gli organi di stampa di tutti i livelli presso la capitale (Pyongyang) hanno prodotto 12 milioni di volantini fi ogni genere che riflettono la rabbia e l’odio del popolo di tutte le estrazioni sociali” riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), secondo cui il Nord è pronto a veicolare la propaganda tramite 3mila palloni aerostatici. Diversi esperti ritengono che il Nord invierà il materiale propagandistico in territorio nordcoreano giovedì 25 giugno, nel 70mo anniversario della Guerra di Corea (1950-1953). (segue) (Git)