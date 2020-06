Corea del Sud: transfughi nordcoreani ignorano governo, inviano a Nord altri volantini (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paiono dunque destinati a cadere nel vuoto gli appelli rivolti al Nord dal presidente sudcoreano anche nella serata del 15 giugno. Durante un incontro settimanale con i principali consiglieri della sua amministrazione, Moon ha sollecitato le due Coree a proseguire il confronto sui progetti congiunti perseguibili senza il coinvolgimento della comunità internazionale, ed ha riconosciuto che i due paesi non possono più permettersi di attendere il miglioramento dello stato delle relazioni bilaterali e l’allentamento del regime sanzionatorio a carico di Pyongyang. Il capo dello Stato ha esortato Pyongyang ad aderire allo spirito della dichiarazione inter-coreana del 15 giugno 2000. “La promessa di pace sulla Penisola Coreana che il presidente Kim ed io abbiamo assunto di fronte a 80 milioni di concittadini non può essere violata”, ha detto Moon, riferendosi alle dichiarazioni sottoscritte dai due leader a Panmunjon e Pyongyang, gli scorsi 27 aprile e 19 settembre 2018. Moon ha definito gli impegni assunti dalle due Coree in quell’occasione “promesse solenni” da mantenere. Il presidente ha anche esortato Pyongyang a non esacerbare ulteriormente il confronto frontale, e cooperare invece per una svolta improntata alla distensione. (segue) (Git)