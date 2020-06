Kosovo-Serbia: fonti stampa, possibile nuovo summit a Parigi il 17 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato a fine marzo, in una dichiarazione congiunta, dai ministri degli Esteri di Francia e Germania Yves Le Drian e Heiko Maas, il coronavirus ha messo i vecchi conflitti e le battaglie interne in una "nuova prospettiva" dimostrandoci che è necessario cambiare. "Nessuna regione è più vicina all'Unione europea dei Balcani occidentali, geograficamente, storicamente, politicamente e dal punto di vista dei legami umani", hanno affermato i capi della diplomazia di Parigi e Berlino. "Insieme a Serbia e Kosovo, siamo ora determinati a risolvere tutti gli ostacoli rimanenti", hanno dichiarato i ministri degli Esteri di Germania e Francia facendo notare che senza la risoluzione della disputa viene minata la sicurezza dell'interna Europa e lo sviluppo regionale. Maas e Le Drian hanno rinnovato poi il fermo sostegno all'inviato speciale Ue, Miroslav Lajcak, per la ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado."L'obiettivo deve essere di raggiungere un accordo sostenibile, esaustivo e legalmente vincolante", hanno affermato i due ministri ricordando la disponibilità del presidente francese Macron di ospitare "un secondo summit a Parigi". (Kop)