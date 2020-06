Serbia-Kosovo: Vucic, per risolvere la questione kosovara serve il consenso della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Kosovo può essere risolta solo se c'è il consenso della Russia a qualunque soluzione proposta: lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. La dichiarazione è stata pronunciata nel corso di una conferenza stampa successiva all'incontro avuto oggi a Belgrado con il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov. Vucic si è inoltre detto "preoccupato" per alcune valutazioni provenienti dalla Russia circa la questione kosovara. "Abbiamo davanti a noi un periodo difficile, in cui dovremo affrontare delle grandi pressioni per realizzare dei piani che non abbiamo ricevuto né ufficialmente né ufficiosamente. Sulla base di alcune valutazioni dei nostri amici russi, però, sembra che dovremo stare estremamente attenti anche nel seguire ogni idea che ci si presenti", ha detto Vucic in conferenza stampa. Il capo dello Stato ha poi ringraziato Mosca per il sostegno sempre fornito all'integrità territoriale della Serbia presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e negli altri forum internazionali. (segue) (Seb)