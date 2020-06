Giappone: a Kobe il supercomputer più veloce al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo supercomputer sviluppato dall’istituto di ricerca giapponese Riken è il più veloce al mondo in termini di tempi di computazione, secondo la classifica semestrale pubblicata ieri dal progetto euro-statunitense Top500. La prima posizione nella classifica dei supercomputer più veloci al mondo non era occupata dal Giappone da nove anni. Il supercomputer, battezzato “Fugaku”, ha conseguito il primato anche in altre tre categorie, relative alle prestazioni nell’ambito delle applicazioni industriali, per l’intelligenza artificiale e l’analisi dei grandi dati. Secondo l’istituto Riken, è la prima volta che un supercomputer consegue il primato simultaneo in quattro categorie. Il sistema è stato sviluppato da Riken con la collaborazione di Fujitsu Ltd, e si trova presso le strutture dell’istituto a Kobe, ed è utilizzato per lo sviluppo di tecnologie industriali e militari. (Git)