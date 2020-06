Fase 3: Catalfo, paese ha bisogno di unità e concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento importante il paese ha bisogno di unità e concretezza". E' quanto afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che in un messaggio su Facebook ha ricordato che "stiamo lavorando con impegno e dedizione a un piano di rilancio che consenta non solo di ridare slancio alla nostra economia, ma anche e soprattutto di arrivare pronti all’appuntamento con l’Europa. Lo dobbiamo ai noi stessi e ai nostri figli". In questo senso, ha aggiunto, "il confronto con il mondo produttivo e la società civile, nell’ambito degli incontri a Villa Pamphili, è stato un punto di partenza essenziale per costruire il nostro progetto. Il dialogo con le parti sociali, i rappresentanti del Terzo settore, gli esponenti del mondo della cultura e delle altre categorie coinvolte ha arricchito di idee preziose il panorama di riforme che intendo mettere in campo". Molte delle proposte che "ho ascoltato erano in linea con il ventaglio di progetti che ho in mente di realizzare, come ad esempio la riforma degli ammortizzatori sociali e l’equo compenso per i lavoratori non dipendenti. Altre - ha aggiunto - si sono rivelate spunti estremamente utili di cui intendo fare tesoro". (segue) (Rin)