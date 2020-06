Fase 3: Catalfo, paese ha bisogno di unità e concretezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo. Dobbiamo contrastare l’emarginazione sociale e definire un modello di welfare ancora più moderno e inclusivo. Per questo - ha chiarito - sto lavorando a un piano sulla disabilità e a una legge quadro sulla non autosufficienza in grado di elevare l’Italia ai più alti standard europei. Essenziale, in tal senso, è il riconoscimento dell’importante figura del caregiver familiare". Un’altra priorità "dell’agenda del mio ministero è rappresentata dalle politiche per ridurre le disuguaglianze tra uomo e donna e favorire l'occupazione giovanile. Più trasparenza sulle retribuzioni, ore lavorate e inquadramenti contrattuali, ampliamento dei congedi parentali e di quello obbligatorio per i papà, promozione degli strumenti di conciliazione vita-lavoro, staffetta generazionale: queste sono solo alcune delle misure che intendo mettere in campo per valorizzare il lavoro delle donne, dei giovani e sostenere le nostre famiglie. Continuiamo a lavorare con impegno e concretezza per disegnare l’Italia del domani", ha concluso. (Rin)