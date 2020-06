Usa: Trump estenderà restrizioni a visti di lavoro per stranieri fino alla fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà un ordine esecutivo che estenderà le restrizioni ai lavoratori stranieri fino alla fine dell'anno, ha annunciato la Casa Bianca. Ne parla il sito "Politico". Il nuovo ordine estende le restrizioni originariamente emanate in aprile a causa della pandemia di coronavirus e amplia la precedente direttiva, che bloccava la maggior parte delle persone dal ricevere un visto di residenza permanente - o carta verde. Il nuovo ordine vieta anche i visti per la maggior parte dei lavoratori ospiti che vengono negli Stati Uniti per lavoro temporaneo o stagionale, ma esonera i lavoratori agricoli, tra gli altri.(Nys)